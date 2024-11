Del Piero: «Inter vicina alla perfezione. Scudetto? Giusto ambirci!»

L’ex bianconero Alessandro Del Piero commenta la vittoria dell’Inter in Champions League, dando un parere generale anche sul momento e sulle ambizioni dei nerazzurri.

VITTORIA PREZIOSA – Alessandro Del Piero, intervenuto su Sky Sport 24 dopo Inter-Arsenal, dichiara: «Questa vittoria secondo me ha un grandissimo peso perché l’Inter ha già dimostrato in passato di essere cresciuta e di essere diventata una grande squadra. Stasera, con un po’ di fortuna onestamente, ha vinto da grande squadra. In un palcoscenico in cui giochi sempre, ogni tre giorni, riuscire a portare a casa una vittoria così, contro l’Arsenal diretta concorrente, in questo modo, è tanta roba. Non sempre si può giocare alla grande, creare venti occasioni da gol, lasciarne tre, vincere 4-0. Nel contesto questa secondo me è una bellissima vittoria. Devono essere molto contenti, anche se hanno concesso tanto. Devi vederla in prospettiva».

I numeri e gli obiettivi dell’Inter: il parere di Del Piero

NUMERI – Alessandro Del Piero prosegue: «L’Inter è stata a tanto così dalla perfezione. La partita contro la Juventus ce la ricordiamo tutti ed è l’unica che non ha vinto. Possiamo dire che non sempre sviluppa il gioco dell’anno scorso, che ha dato la sensazione di non essere solida come l’anno scorso. Però i risultati e i numeri son quelli. Bisogna basarsi anche sui numeri e se l’Inter avesse vinto contro la Juventus sarebbe stata prima in classifica già adesso».

OBIETTIVI – Alessandro Del Piero conclude: «L’Inter ambisce a tutti i trofei? È giusto e penso che tutti noi addetti ai lavori dobbiamo un po’ calibrare. È una squadra costruita per farlo. Non vincere lo scudetto non vuol dire che hai fallito. Abbiamo dentro questa mentalità secondo cui se non raggiungo l’obiettivo prefissato la stagione è da buttare. Non è così, vuol dire che ci sono state delle difficoltà ma che ci si è comunque andati vicino».