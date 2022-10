Del Piero: «Inter, percorso importante. Una buona notizia per calcio italiano»

Presente allo stadio Da Luz di Lisbona per commentare la gara tra Benfica e Juventus, Alessandro Del Piero è intervenuto in collegamento con Sky Sport. Un breve commento anche sui risultati in Champions League dell’Inter.

BUONA NOTIZIA – Alessandro Del Piero ha elogiato le squadre italiane per il percorso in Champions League, tra cui anche i nerazzurri, che domani avranno un vero e proprio match point: «L’Inter ha fatto un percorso importante e si è guadagnata la possibilità di qualificarsi, così come Milan e Napoli. Di questo possiamo andarne fieri a livello di calcio italiano. Resta un momento difficile per molti aspetti, ma queste buone notizie ci fanno star bene. Sarebbe fantastico se tutte le squadre potessero andare a giocarsi gli ottavi di finale».