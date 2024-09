Del Piero: «Inter migliorata grazie al calciomercato. Merita questo status!»

L’Inter ha condotto una finestra estiva di calciomercato all’insegna del completamento di una rosa già pronta per vincere. Di tale strategia ha parlato Alessandro Del Piero, sottolineando un aspetto.

L’IDEA – L’Inter è stata una delle squadre meno attive sul calciomercato. La ragione è molto chiara, dato che la rosa era già completa in quasi tutti i reparti del campo prima della sessione estiva. Ciò è stato ribadito da Alessandro Del Piero a Sky Sport, con un elogio emblematico alla società nerazzurra: «Quelli che ha preso l’Inter sono giocatori diversi (rispetto a quelli acquistati dalla Juventus, ndr.). Zielinski è come se fosse un italiano, essendo stato qui da tanto tempo. Taremi è un giocatore molto esperto. Rispetto ai difensori e ai centrocampisti, l’attaccante può sbagliare qualche partita. Tutto quello che emerge è che l’Inter non abbia cambiato nulla. Anche se gioca male, la squadra nerazzurra vince 3-0. Per questo si merita di essere considerata la favorita, sia per quanto visto nello scorso anno che per quanto fatto sul mercato».

Concluso il calciomercato, l’Inter deve guardarsi anche da una squadra!

POTENZIALE RIVALE – Del Piero ha poi concentrato l’attenzione su un’altra possibile avversaria dell’Inter per la vittoria dello scudetto. La squadra in questione è il Napoli, sulla quale l’ex calciatore ha espresso questo punto di vista: «Attenzione anche al Napoli, se trova una continuità di un certo tipo vediamo come andrà a finire». Insomma, di certo i nerazzurri non potranno adagiarsi sugli allori della seconda stella e del mercato conclusosi senza la cessione dei big. E, le sensazioni di queste prime gare, non possono che essere quelle auspicate.