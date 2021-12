Del Piero: «Inter in maturazione. Società brava nonostante un fattore»

Alessandro Del Piero è intervenuto in qualità di opinionista negli studi di Sky Sport. L’ex attaccante della Juventus ha parlato anche della partita tra Real Madrid e Inter di ieri sera, concentrandosi sulla situazione attuale in casa nerazzurra.

MATURAZIONE – Così Alessandro Del Piero sul momento attuale in casa Inter, alla luce della sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid: «Real Madrid e Liverpool anche storicamente hanno molto in più rispetto alle altre squadre. Lo dicono i titoli, le loro rose e i loro rispettivi allenatori, che hanno ancora una volta dimostrato di essere i migliori. L’Inter è in una fase di maturazione, ha voluto cambiare da Conte a Inzaghi con anche tutto quello che succede all’interno della società. I dirigenti sono bravi a mantenere questo equilibrio nonostante le voci non facili».