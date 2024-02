Del Piero: «Inter, con la Juventus due meriti! Ma resta lotta aperta»

Del Piero è ritornato su Inter-Juventus, gara vinta dai nerazzurri per 1-0. L’ex giocatore bianconero però tiene aperta la lotta scudetto.

MERITO − Alessandro Del Piero, raggiunto da Sportitalia in un evento Adidas a Milano, è ritornato sul duello scudetto: «L’Inter nei novanta minuti ha dimostrato di meritare il vantaggio. Sia per come è stata in campo sia per le occasioni che è riuscita a creare nelle partita. E’ sicuramente una squadra che si sta esprimendo a un livello altissimo, pensiamo alla finale di Champions dello scorso anno contro il City. Poi è stata costruita con grandi giocatori, con grandi personalità, è ovvio che sia favorita per la vittoria finale dello Scudetto. Dall’altra parte però la Juventus sta facendo vedere come sia una squadra che non molla mai. Nella partita di San Siro ha avuto anche le sue possibilità. Insomma, sarà una bella lotta tra le due fino alla fine».