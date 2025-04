Del Piero: «Inter in crisi, ma Champions League può riaccendere tutto»

È un’Inter un po’ segnata da questo momento negativo dovuto alle 3 sconfitte consecutive. La semifinale di Champions League contro il Barcellona può essere un’opportunità per Alessandro Del Piero.

SITUAZIONE DELICATA – L’Inter è reduce dalla debacle contro la Roma a San Siro dove esce sconfitta 1-0 facendo intravedere non solo i nerazzurri sulle gambe e poco lucidi ma anche una squadra che senza i titolari, alcuni ruoli chiave, fa molta fatica. Alessandro Del Piero, a Sky Sport, sottolinea che la squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida europea non in perfette condizioni ma che un incontro simile, se sei un campione, ti stimola e ti fa reagire: «Sono due situazioni diverse tra Paris Saint-Germain e l’Inter. La squadra francese ha già fatto il suo dovere in campionato. Mentalmente è un po più scarica, mentre i numeri fatti registrare sono alti. L’Inter ha perso degli scontri diretti e in alcune situazioni dove non doveva perdere fondamentalmente».

Inter, la partita di Champions League sarà ricca di stimoli

GLI STIMOLI – L’Inter ha una grande opportunità di riscatto che potrebbe dare un ultimo e fondamentale slancio anche al campionato. L’ex attaccante della Juventus continua il suo discorso: «È chiaro che da queste cose devi trovare degli stimoli. Il campione quando perde una volta la volta dopo ti fa sentire il suo peso specifico. Questo per farti capire quanta qualità lui abbia per poter rovesciare una situazione che lo ha visto perdente nelle partite precedenti. Ovviamente ti dà delle energie diverse e non importa da dove arrivi. È una semifinale e sai benissimo che far bene all’andata può aiutarti molto nella seconda gara. In questo modo ti metti nel percorso giusto, come l’Inter fece con il Bayern Monaco. Non puoi arrivare scarico a questi appuntamenti, sarebbe un insulto al calcio». La squadra campione d’Italia ha tutte le carte in regola per disputare una grande gara contro il Barcellona.