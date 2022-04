Del Piero: «Inter ha dimostrato potenzialità superiori! Juventus mai doma»

Inter e Juventus, dopo la Supercoppa, si sfideranno anche nella finalissima di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma l’11 maggio. Del Piero – ospite negli studi di 23, trasmissione in onda su Sky Sport -, sottolinea come la squadra di Inzaghi abbia dimostrato di avere potenzialità superiori

POTENZIALITÀ – Inter e Juventus si incontreranno nuovamente nella finale di Coppa Italia in programma l’11 maggio a Roma. Secondo Alessandro Del Piero, i nerazzurri hanno dimostrato potenzialità importanti ma i bianconeri hanno ancora fame: «Alla fine sarà derby d’Italia anche in Coppa Italia, casualmente è successa anche la Supercoppa. Penso che l’Inter abbia dimostrato ieri sera di avere potenzialità leggermente superiori alle sue competitor, specifico il Milan perché si stanno anche giocando lo scudetto. Dall’altra parte c’è una Juventus che non è mai doma. Proprio in questi giorni ho visto alcuni dei miei ex compagni ed erano molto determinati sulla partita con la Fiorentina e penso si sia visto nell’arco dei 90 minuti. L’Inter sembrava non si potesse mai fermare poi ha avuto questo periodo così lungo senza vincere. Ormai è tutto imprevedibile».