Del Piero: “Inter, Conte bravo a sistemare la partita. Una differenza”

Alessandro Del Piero

L’Inter ha vinto 4-3 contro la Fiorentina, anche grazie ai cambi di Conte che hanno rimesso in pista i nerazzurri. Alessandro Del Piero, in collegamento dagli Stati Uniti per “Sky Calcio Club”, ha parlato del lato positivo dell’anticipo di sabato sera.

LE RIVALI – Alessandro Del Piero vede novità rispetto alla Juventus: «Per come stanno cambiando le cose io credo che Inter e Atalanta siano delle serie candidate per lo scudetto. L’Inter lo sappiamo da tempo, ma anche l’Atalanta che l’abbiamo sempre lodata ma non l’abbiamo mai messa dietro le prime. Secondo me ha raggiunto uan maturazione, dopo l’anno scorso, che mi aspetto che quest’anno lotti per lo scudetto. L’anno scorso, dopo che ha pareggiato con la Juventus, lo si è letto dalle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. Ha delle qualità importanti di gruppo, di gioco, di freschezza atletica e fa tanti gol. Tutte queste squadre devono fare il conto per il doppio impegno: i cinque cambi dell’Inter penso che abbiano fatto una grossa differenza. Avere una panchina del genere non è male. Antonio Conte è stato bravo a sistemare la partita avendo i cinque cambi e sfruttandoli tutti e cinque. Si è calato nelle regole del gioco al meglio. Dà sempre la sensazione di fare gol, questo perché ha un sistema di gioco che crea molto, come l’Atalanta».