Del Piero incorona: «Calhanoglu top in Europa! Inter, tasselli giusti»

Del Piero a parlare della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta per 2-0 e allo stesso ha detto la sua anche su Calhanoglu. Il turco autore di un assist da calcio d’angolo.

TOP IN EUROPA – Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport 24, commenta il successo dell’Inter sull’Atalanta. Allo stesso tempo, l’ex campione non ha dubbi su Hakan Calhanoglu: «Calhanoglu in quella posizione con l’Inter sono diventate un molto di più. Il fatto poi che l’Inter quando lui non c’è stato ha avuto difficoltà, ma l’Inter ha centrocampo e squadra molto forti. Ha vinto partite anche che non meritava, significa che la squadra è costruita con forza in tanti reparti. E i calci piazzati non sono banali, essere forti lì diventa una prerogativa. Di conseguenza, quando metti i tasselli nel posto giusto le cose ti vengono bene. Calhanoglu tra i migliori d’Europa. Se vogliamo dividere la partita in due tempi, l’Atalanta ha fatto un miglior primo tempo ma l’Inter ha avuto l’occasione migliore e l’Inter ha vinto ai punti nella ripresa. Questa la differenza di oggi. Possiamo fare tutte le analisi che vogliamo, ma è la squadra più profonda, matura, con un allenatore che conosce bene il gruppo e le altre hanno difficoltà oggettive».