Del Piero: «Dybala? Vederlo con un’altra maglia sarà molto strano»

Dybala è uno degli intrighi di questo inizio di luglio, visto che non c’è ancora certezza su dove giocherà. Oltre all’Inter ora si parla anche di soluzioni estere (vedi articolo) e da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Del Piero non dà una favorita.

NESSUNA PREFERENZA – Inter, Milan o estero per Paulo Dybala? Alessandro Del Piero non si espone: «Io lo vedevo sempre molto bene in bianconero, quindi vederlo con un’altra maglia sarà molto strano. È vero che è un giocatore che ha delle qualità che si possono sposare con qualunque attaccante e qualunque centrocampista, perché il suo ruolo è fare da collante fra i due reparti. È quello il suo ruolo, poi sono sorpreso che non abbia ancora trovato squadra».