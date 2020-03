Del Piero: “Dybala, gol contro l’Inter una genialata. Il bello…”

Parlando in una diretta “Instagram”, Alessandro Del Piero ha commentato il gol di Paulo Dybala (oggi dichiarato positivo al Coronavirus) contro l’Inter, definendolo “una genialata”

GENIALATA – Il gol di Paulo Dybala in Juventus-Inter è rimasto nella mente di tutti, tra cui anche Fiorello e Alessandro Del Piero. Proprio quest’ultimo, commentando le parole dello show-man in una diretta “Instagram”, ne ha parlato in questi termini: «È stato un gol molto bello. Mi fa piacere che da interista ne parli, perché il bello non conosce colori. È stato un gol fantastico sotto tutti i punti di vista tra cui il controllo, l’uno-due, e infine la genialata, l’improvvisazione con cui di punta ha battuto il portiere».