Degryse: “Lukaku leader, ha fame incredibile! L’immagine piÃ¹ notevole…”

Degryse: “Lukaku leader, ha fame incredibile! L’immagine più notevole…”

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Marc Degryse, ex attaccante belga, ha parlato dell’ottima prestazione di Romelu Lukaku, punta di Belgio e Inter, contro l’Inghilterra

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Marc Degryse, ex attaccante belga, su Romelu Lukaku, centravanti di Belgio e Inter, contro l’Inghilterra ai microfoni di Het Laatste Nieuws. «L’immagine più notevole della partita è arrivata da Lukaku. Per una volta non per un gol che ha fatto, ma uno che ha salvato. Lukaku ha reagito molto prontamente, dirigendo il colpo di testa di Kane fuori dalla linea in quel modo. Lukaku trasuda una fame incredibile. È stato anche lui a dire chiaramente poche settimane fa che voleva vincere la Nations League. A Wembley era anche quello che ci sperava di più. È intelligente quello che fa Lukaku. Un vero leader».

Fonte: Het Laatste Nieuws tramite VoetbalPrimeur.be