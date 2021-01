Debutto amaro per Sebastiano Esposito: il Venezia cade 2-0 a Pordenone

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Debutto amaro per Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante dell’Inter, in prestito al Venezia da pochi giorni, ha esordito con la nuova maglia nella sconfitta per 2-0 sul campo del Pordenone

Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Sebastiano Esposito al Venezia, squadra in cui l’Inter lo ha prestato pochi giorni fa dopo il pochissimo spazio trovato nella SPAL in questa prima parte del campionato di Serie B. I lagunari sono infatti stati sconfitti per 2-0 dal Pordenone nell’incontro disputato oggi valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Decisive le reti di Diaw e Ciurria. Sebastiano Esposito è entrato in campo al 52′ senza incidere sul risultato finale.