De Zerbi o Thiago Motta per l’Inter, uno avanti. Ma presto su Inzaghi – SI

De Zerbi e Thiago Motta risultano essere due nomi spendibili per l’Inter della prossima stagione. Pedullà però avvisa: è ancora troppo presto per dare Inzaghi già per spacciato, visto che la stagione è lunga e ci sono ancora tanti fronti aperti. Ne ha parlato ad Aspettando il weekend su Sportitalia.

PANCHINA DA SCRIVERE – Alfredo Pedullà parla dei nomi alternativi a Simone Inzaghi nel caso in cui l’Inter decida di cambiare: «Thiago Motta è un profilo da seguire. Io su Roberto De Zerbi dico quello che so: lui è contento al Brighton e, a meno di cose irrinunciabili, vuole restare almeno un’altra stagione. Per cose irrinunciabili dico un’offerta che gli faccia battere il cuore, perché vuole capire tante cose. C’è un passaggio degli ultimi venticinque-trenta giorni, ossia che due o tre del Brighton hanno rinnovato: questo è molto importante, qualcuno ha rinnovato dicendo che gliel’ha chiesto De Zerbi. Questo completa quello che ho detto prima: un anno al Brighton vuole farlo, a meno che non subentri qualcosa e non a livello economico. Dev’essere un progetto, al momento sull’Inter non c’è nulla».

DA NON ESCLUDERE – Pedullà segnala però come la posizione di Inzaghi non possa essere già tagliata fuori: «Stiamo parlando al 25 marzo su una cosa che prevede ancora due mesi e mezzo di stagione, lunghissimi. Se l’Inter arrivasse in semifinale di Champions League tutte le carte sul tavolo non le metterei. La strada di Inzaghi è nettamente in salita, ma devi avere un sostituto pronto che in questo momento non hai».