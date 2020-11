De Zerbi: “Stipendio Conte? Lo merita! Sassuolo, episodi a favore”

Roberto De Zerbi Sassuolo

De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in collegamento con “Tiki Taka” su Italia 1. Fra quattro giorni ci sarà la partita contro l’Inter (sabato ore 15) e il tecnico neroverde ne ha brevemente parlato, anche di Conte.

SASSUOLO-INTER -4 – Roberto De Zerbi ammette che un po’ di buona sorte il Sassuolo l’ha avuta: «In generale il giusto, perché la fortuna a volte ce l’hai e a volte non ce l’hai. Adesso qualche episodio ci sta favorendo, però assicuro che in passato di partite oltre il 90′ ne abbiamo perse tante per episodi pure noi. Adesso con chi gioca il Sassuolo? Con l’Inter. Pesa il giudizio dello stipendio su Antonio Conte? Sicuro. I soldi non li regala nessuno, se glieli hanno dati li merita. Li ha meritati: la storia lo dice».