De Zerbi: “Sensi-Inter? Auguro il meglio. Rendimento strepitoso, dispiace”

De Zerbi ha parlato del talento di Stefano Sensi, passato dal Sassuolo all’Inter la scorsa estate. Il tecnico sottolinea l’ottimo impatto in nerazzurro, prima degli infortuni (ecco le sue parole in vista del derby contro il Milan). Di seguito le dichiarazioni raccolte dall’inviato di Inter-News.it all’evento “Amici dei Bambini”, Daniele Berardi

OTTIMO RENDIMENTO – Roberto De Zerbi esprime parole al miele per il suo ex centrocampista: «Sensi è un figlio del Sassuolo, un nostro prodotto: noi gli auguriamo tutto il meglio. Dispiace che abbia avuto dei problemi fisici e non abbia potuto continuare con il rendimento che aveva intrapreso a inizio stagione e che era strepitoso».