De Zerbi: “Rammarico per KO contro l’Inter? No!...

De Zerbi: “Rammarico per KO contro l’Inter? No! L’unico rimpianto…”

Condividi questo articolo

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. L’allenatore neroverde è anche tornato sui KO contro le big affrontate fin qui – Inter, Atalanta e Milan – negando ogni rammarico per le sconfitte.

UN SOLO RAMMARICO – Roberto De Zerbi torna a parlare delle sconfitte del suo Sassuolo contro le big. Inter compresa. Il tecnico neroverde, infatti, ha negato di avere rimpianti per i risultati ottenuti: «L’unico rammarico è quello di non aver avuto a disposizione i nostri giocatori più determinanti al massimo della loro condizione. Penso soprattutto a Caputo, Magnanelli, Boga e Djuricic. Tutti giocatori determinanti. Non chiedo regali sul mercato, voglio solo la condizione migliore per i nostri giocatori migliori e più importanti».

Fonte: Sassuolo Channel