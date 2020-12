De Zerbi: “Perdere con Inter e Milan non...

De Zerbi: “Perdere con Inter e Milan non scelta. Perché braccino?”

Roberto De Zerbi Sassuolo

De Zerbi ha parlato a Sky Sport nel post partita di Sampdoria-Sassuolo 2-3 (vedi articolo). Il tecnico neroverde è tornato sulle recenti sconfitte contro Inter e Milan, definendo la sua squadra capace di potersela giocare meglio.

IL RIMPIANTO – Roberto De Zerbi torna sulle uniche due sconfitte in stagione del Sassuolo: «Non è una scelta perdere con Milan e Inter, noi possiamo vincere o perdere contro tutte. Quello che mi dispiace è che potevamo giocarcela alla pari anche con Milan e Inter: in una partita secca, con la qualità della nostra squadra, è meglio crederci al 100%. Peggio di una sconfitta non c’è, perché devo avere il braccino o poca convinzione? Il talento ce l’abbiamo anche noi, e tanto».