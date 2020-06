De Zerbi pensa anche all’Inter, con l’Atalanta gestisce i suoi – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea come le scelte di De Zerbi per Atalanta-Sassuolo siano state fatte anche in vista della sfida con l’Inter.

SCELTE PER L’INTER – De Zerbi non ha preparato solo questo recupero con l’Atalanta nel periodo di sosta forzata. La formazione scelta contro i bergamaschi rivela che il tecnico pensa anche all’Inter, avversaria nella prossima giornata di campionato. Per il Sassuolo a Bergamo c’erano in panca Djuricic e Obiang diffidati, più Ferrari. E poi toglie Berardi e Boga per gestirli al meglio.