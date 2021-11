De Zerbi: «Niente gol? Un caso! Con l’Inter create tante occasioni»

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Shakhtar Donetsk e Real Madrid, sottolineando le ragioni per la mancanza di gol fin qui in Champions League e segnalando le tante palle gol create contro l’Inter.

ATTACCO STERILE – Così Roberto De Zerbi sulla mancanza di gol dello Shakhtar Donetsk nelle prime tre partite di Champions League: «È un caso che non abbiamo ancora segnato in Champions League. Abbiamo fatto 25 tiri contro lo Sheriff, con 110 palloni giocati nella loro area di rigore. Abbiamo avuto molteplici occasioni contro l’Inter. Anche contro il Real Madrid, prima del terzo gol, abbiamo creato diverse opportunità. Non dimentichiamo che abbiamo giocato due partite senza Traoré (infortunatosi nei primi minuti della gara contro l’Inter, ndr), non è una alibi, ma è un fatto che senza di lui sia più difficile».