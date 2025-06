De Zerbi: «Luis Henrique? Serve affetto! E Col Psg Italia presuntuosa»

De Zerbi ha parlato di Luis Henrique, ragazzo brasiliano che lui ha allenato al Marsiglia. Oggi è all’Inter. Poi un commento su Psg-Inter.

LUIS HENRIQUE – Roberto De Zerbi, ospite nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, ha parlato del brasiliano che lui ha allenato al Marsiglia: «Luis Henrique è bravo, un bravo giocatore. Poi San Siro è San Siro ma anche il Velodrome non scherza. Bisognerà capire le tre partite a settimana perché non le ha giocate. Ma ha forza fisica, qualità tecniche, un ragazzo per bene. Un bell’acquisto. Lui è un brasiliano di Rio, ha bisogno di un po’ più di affetto. Il lavoro di allenatore è bello perché è di campo ma ancora di più mentale perché non per tutti c’è la stessa chiave d’accesso e non sempre ci riesci. Con lui io e la società abbiamo fatto un bel lavoro».

De Zerbi dice la sua su Psg-Inter

PSG – Sempre De Zerbi sulla disfatta in finale di Champions League: «Risultato strano perché l’Inter è una grande squadra, Simone Inzaghi è un grande allenatore, ma non ci sono 5 gol di scarto con il Psg. Però c’è un problema: l’Italia non conosceva il Psg, l’Italia calcistica è stata presuntuosa col Psg. Il calcio d’inizio lo fanno dalla touche, non lo conoscevano; non conoscevano un Dembelé, non conoscevano un Doué ai livelli di Yamal, che Vitinha è il centrocampista più forte al mondo. Non sapevano che da paese provenisse Pacho e quindi ti sei svegliato male. Il Psg ha passeggiato con il Liverpool, ha battuto l’Aston Villa, l’Arsenal. Noi siamo secondi a tanti punti dal Psg ma a 4 punti dalla terza e a 5 dalla quarta. Lo scorso anno il Marsiglia è arrivato ottavo e comunque arrivammo secondi dietro il Psg. In Italia non hanno scritto una riga del secondo posto del Marsiglia, hanno un po’ snobbato la Ligue 1. Il campionato è difficile, ma il calcio è difficile dappertutto».