De Zerbi: «Inzaghi, esperienza giusta. L’Inter può camminare ancora un po’»

De Zerbi ha iniziato la scorsa settimana la sua esperienza allo Shakhtar Donetsk. In collegamento da Kiev per “Sportitalia Mercato”, l’allenatore ha parlato dell’arrivo di Inzaghi all’Inter.

PRONTO ALL’APPUNTAMENTO – Roberto De Zerbi, dall’Ucraina, dà un giudizio su un altro cambio in panchina in Serie A: «Credo che Simone Inzaghi abbia l’esperienza giusta per guidare l’Inter, dopo Antonio Conte. Penso che non stravolgerà grandissime cose, perché anche lui giocava in maniera simile. Poi l’Inter può camminare ancora un po’ di tempo, per come è maniacale lui. Partendone solo uno gli altri sono ancora proiettati a proseguire su quel tipo di calcio. Secondo me Inzaghi è la persona giusta».