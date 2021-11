De Zerbi: «Inter, tutto da rispettare. Più forte dell’anno scorso? Vi spiego»

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato dell’Inter, prossima avversaria della sua squadra in Champions League.

INTER – Queste le parole a Sky Sport 24 da parte di Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, sull’Inter, prossima avversaria della sua squadra in Champions League. «Le ultime due di campionato, se non sbaglio, sono state il Derby e col Napoli, dove ha fatto quattro punti. E ha fatto anche due grandi partite. Non che prima non fosse in forma o fosse meno forte. L’Inter è sempre forte. Ha sempre un entusiasmo grande quando gioca soprattutto in casa. Quindi non sono solo le qualità da rispettare, ma un po’ tutto».

PIÙ FORTE – De Zerbi ha proseguito. «Se confermo quanto avevo detto, cioè che questa Inter è più forte di quella dell’anno scorso? Io credo che l’anno scorso l’Inter abbia imparato a vincere. E quando impari a vincere, quando conosci cosa si deve fare per arrivare a vincere poi ti ingolosisci e ti viene sempre più voglia. E l’Inter mi sta dando questa impressione».