De Zerbi: “Inter squadra forte, perdere ci può stare. Episodi decisivi”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa della vigilia, è tornato sul match perso dai neroverdi contro l’Inter di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

SQUADRA IMPORTANTE – Queste le parole di De Zerbi: «Sfida con l’Inter? Non ci ha insegnato niente di nuovo. Gli episodi indirizzano le partite. L’Inter ha fatto bene ed è vero che possiam perdere perché è una grande squadra, dopo 13 minuti eravamo sotto di due gol, nati da episodi evitabili. Una squadra ferita non molla neanche un centimetro. La partita l’abbiamof atta, ma siamo stati poco pericolosi per impensierirli e riaprire il match».