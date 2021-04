De Zerbi: «Inter-Sassuolo? Non la vedo come la critica, fatto complimenti»

De Zerbi torna su Inter-Sassuolo 2-1 di mercoledì. L’allenatore neroverde, intervistato da “23” su Sky Sport dopo lo 0-1 di Benevento (vedi articolo), ha affermato come sia soddisfatto della prestazione dei suoi a Milano.

RENDIMENTO – Roberto De Zerbi stasera ha superato il Benevento, ma non dimentica Inter-Sassuolo 2-1: «Usciamo da questo stadio con una vittoria pesante. Credo che, forse, si possa migliorare di più dopo le vittorie se si capisce cosa non si è fatto bene, rispetto alle sconfitte. Per esempio: rispetto alla sconfitta di Milano io non vedo quella partita come l’ha vista gran parte della critica. Ho fatto i complimenti ai miei, finita la partita di Milano, ma convinti anche».