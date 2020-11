De Zerbi: “Inter? Pensiamo a una partita alla volta. Nostra attenzione…”

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Il tecnico dei neroverdi ha sottolineato come tutta l’attenzione sia rivolta alla partita contro i gialloblu e non a quella della prossima giornata contro l’Inter.

ATTENZIONE – Roberto De Zerbi non ha intenzione di guardare già alla partita contro l’Inter della prossima giornata. Il tecnico neroverde, infatti, in conferenza stampa ha sottolineato come sia importantissimo prima concentrarsi sulla sfida contro il Verona: «Quando arriveremo a pensare a più di una partita alla volta, allora sbaglieremo tutto. Possiamo certo immaginare un mini ciclo di 3 o 4 partite, ma non dobbiamo permetterci di spostare l’attenzione al di là della prossima partita, in questo caso contro il Verona. Non dobbiamo fare programmi o stilare tabelle. Dobbiamo preparaci con serietà e voglia di fare sempre i tre punti».