De Zerbi: «Inter? Mai chiamato! Non era una questione di squadra»

De Zerbi ribadisce la sua totale estraneità alla panchina dell’Inter durante i concitati giorni del post Simone Inzaghi. L’allenatore del Marsiglia ne ha parlato in questo modo.

SOLO VOCI SENZA CONFERME – Durante la sua lunga chiacchierata su Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, Roberto De Zerbi ha affrontato diversi temi. Non solo quelli relativi a Luis Henrique e alla finale di Champions League strapersa dall’Inter per 5-0 contro il Psg, ma anche sul proprio futuro. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, il suo nome è stato ampiamente accostato al club interista. Ma lo stesso De Zerbi ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, ribandendo questo: «Contatti con l’Inter? Si parlava di me, ma la società nerazzurra non mi ha mai chiamato. Peraltro, ho iniziato da 20 giorni a parlare con futuri giocatori, siamo stati a Miami col presidente e il Direttore Sportivo dal proprietario: a me piace quando prendo un impegno portarlo a termine. Non era tanto una questione di squadra: così come quando mi sento tradito non c’è contratto che tenga e me ne vado. Andare via solo perché arriva una cosa più bella andrebbe contro il mio modo di pensare». L’Inter, dopo Inzaghi, ha cercato Cesc Fabregas e poi l’attuale allenatore Cristian Chivu.