De Zerbi: «Il Sassuolo deve essere orgoglioso della gara con l’Inter!»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è tornato a parlare della gara persa con l’Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento, in programma domani sera

BICCHIERE MEZZO PIENO – A De Zerbi non è andata giù la sconfitta maturata contro l’Inter mercoledì 7 aprile. Una gara che ha suscitato parecchie polemiche, e che il tecnico ha utilizzato per restituire fiducia ai suoi ragazzi, in vista della partita col Benevento: «Il Sassuolo deve essere orgoglioso dello spirito avuto contro Roma e Inter – ha detto De Zerbi, in conferenza stampa -. Sicuramente ci sono delle cose da migliorare ed errori ne sono stati fatti. Ma bisogna portarsi dietro questo spirito nella gara contro il Benevento, che è una squadra diversa rispetto alle due big ma allo stesso tempo difficile. Bisogna anche conservare la consapevolezza di quello che abbiamo fatto in queste due partite, pensando che non tutti vedono il calcio allo stesso modo. Qualcuno può apprezzare mentre qualcun altro può criticare. Ma se sei consapevole di quello che hai fatto, devi essere forte e mantenere la tua convinzione senza fartela traballare dal risultato o dalle critiche».

Fonte: Sassuolocalcio.it