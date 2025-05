De Zerbi ‘fa il fenomeno’: «Preferenza tra PSG o Inter? Guarderò Netflix!»

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha preferito non rispondere alla domanda fatta in conferenza stampa riguardo la finale di Champions League. L’ex tecnico del Brighton non si sbilancia sulla finalissima tra PSG e Inter.

IL COMMENTO – Stagione positiva quella di De Zerbi al Marsiglia. Alla prima stagione alla guida dell’Olympique, l’allenatore italiano ha raggiunto l’obiettivo del club, ottenendo la qualificazione alla prossima Champions League. Nella conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo match di Ligue 1 della sua squadra, in programma contro il Rennes, De Zerbi ha parlato dell’ultimo atto della più prestigiosa competizione europea, di scena il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera tra PSG e Inter. In merito alla finale di Champions League, De Zerbi si è espresso così: «Ha una preferenza per la finale di Champions League tra PSG e Inter? No, guarderò un film su Netflix quella sera».

SUPPORTO – Al contrario dei tifosi dell’OM, De Zerbi ha preferito non prendere pubblicamente le parti di una delle due finaliste. Sicuramente i supporters del Marsiglia sperano che in finale siano i nerazzurri a trionfare nella notte di Monaco, in modo da rimanere l’unica squadra di Francia in grado di vincere la Champions League. Curiosamente, fu proprio nella città bavarese che l’Olympique Marsiglia si laureò campione d’Europa nel 1993, sconfiggendo il Milan per 1-0 con la rete di Basile Boli all’Olympiastadion. Mentre la finale in programma il prossimo 31 maggio tra PSG e Inter si disputerà nell’Allianz Arena.