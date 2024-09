De Zerbi esalta Kondogbia: «Che sorpresa, è fortissimo». All’Inter altra storia

Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, ha elogiato il centrocampista Geoffrey Kondogbia. Il francese, dopo varie esperienze non entusiasmanti dopo quella negativa all’Inter, sembra aver trovato un buon feeling con il tecnico italiano.

L’ELOGIO – Roberto De Zerbi ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del match tra Marsiglia e Nizza, concentrandosi su vari temi tra cui quello del rendimento di Geoffrey Kondogbia in stagione. L’ex tecnico del Sassuolo e del Brighton ha ammesso che le prestazioni del francese lo abbiano stupito, considerando che all’inizio della propria avventura in Francia la sua considerazione dell’ex Inter non fosse così elevata: «Non avrei voluto tenerlo inizialmente. Poi ho parlato con lui al telefono, mi ha dato delle sensazioni positive e quindi ho deciso di farlo allenare con noi. Ho notato la qualità della persona, la voglia di riscattarsi dopo una stagione negativa e poi il rendimento in campo. Sono molto contento di lui… è un ragazzo eccezionale e un calciatore molto forte».

Kondogbia punta a rifarsi con De Zerbi: Inter capitolo dimenticato?

LO SCENARIO – L’Inter in cui ha giocato Kondogbia non è stata sicuramente una delle migliori di sempre. Anzi, il francese ha militato in una squadra in difficoltà di risultati che faticava a tornare in Champions League. Varie sono state le figuracce di quella formazione, di cui alcune anche con Kondogbia come protagonista. Quello che può dirsi è che il transalpino sembra aver fatto tesoro di quell’esperienza per assumere un atteggiamento diverso, in questo caso al Marsiglia di De Zerbi. La cattiveria agonistica e la personalità da mostrare in campo rappresentano due delle qualità richieste dal tecnico bresciano.