De Zerbi: “Conte difende a 3 o a 5? In Europa a 3 non vinci, ma…”

Condividi questo articolo

Roberto De Zerbi Sassuolo

De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è ospite di “Sportitalia Mercato”. Il tecnico ha risposto a una domanda del conduttore Michele Criscitiello, legata alla difesa a tre (o a cinque) di Conte all’Inter: questa la sua spiegazione.

RETROGUARDIA – Roberto De Zerbi valuta lo schieramento difensivo di Antonio Conte: «3-5-2 o 5-3-2? Dipende. Io non credo tanto ai sistemi di gioco. In Europa chi gioca a tre non ha mai vinto, però non è neanche così. Magari squadre che difendono a quattro poi costruiscono a tre, solo che non ci si accorge di questo o non si mette l’attenzione giusta. Dipende da tante cose il risultato, non dalla difesa a tre. Poi se il quinto fa il laterale offensivo è un’altra cosa rispetto a un terzino bloccato».