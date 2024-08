De Zerbi elogia Carboni: «Sarà in panchina! Ecco cos’ho visto dal primo allenamento»

Dopo il roboante 1-5 sul campo del Brest, l’Olympique Marsiglia si prepara ad accogliere il Reims al Vélodrome. In conferenza stampa Roberto De Zerbi ha elogiato Valentin Carboni, arrivato in estate dall’Inter.

NUOVA AVVENTURA – Il talento di Valentin Carboni è innegabile, tanto che diverse squadre lo hanno cercato durante l’estate. Rientrato dalla vittoriosa avventura in Copa América con la maglia dell’Argentina, il giocatore di proprietà dell’Inter è passato in prestito all’Olympique Marsiglia, pronto a lavorare sotto la guida di un allenatore come Roberto De Zerbi. Ancora presto, per lui, per parlare di debutto. Non per un fattore di età, bensì per il tardivo rientro in Europa dopo gli impegni con la nazionale. Così come per Lautaro Martinez, rientrato in nerazzurro in anticipo, ma già fermo a causa di un problema muscolare dovuto alle troppe gare giocate.

De Zerbi elogia Valentin Carboni: le sensazioni dopo il primo allenamento

PRIMO ALLENAMENTO – Roberto De Zerbi ha risposto alle domande su Valentin Carboni durante la conferenza stampa alle porte della gara tra Olympique Marsiglia e Reims, sottolineando anche quanto visto dopo il primo allenamento con la sua nuova squadra: «Brassier e Kondogbia sono al rientro. Valentin Carboni invece dovrebbe riuscire a esserci già in panchina. Si è allenato per la prima volta ieri, ma mentalmente e fisicamente è pronto a diventare un giocatore importante. Dovremmo avere circa 16-17 giocatori pronti per le prossime due partite prima della sosta».