De Zerbi: “Boga? Gli serve qualche altro anno al Sassuolo! Il mio futuro…”

Condividi questo articolo

De Zerbi è stato intervistato nel corso di un collegamento per “Sky Sport 24”. L’allenatore del Sassuolo ha parlato delle sue ambizioni e del gioiellino Boga accostato anche all’Inter

PROGETTO NEROVERDE – Così Roberto De Zerbi: «Jeremie Boga? Ha margini di miglioramento e infatti gli serve qualche altro anno al Sassuolo (ride, ndr). Con me? Adesso non è il momento di parlare del rinnovo di contratto. Di sicuro io al Sassuolo sto bene e devo essere riconoscente, mi hanno preso da una retrocessione con il Benevento anche se non avevo iniziato io. La riconoscenza è una di quelle cose a cui io sto più attento. Poi dopo vedremo. A me piace allenare i giocatori del Sassuolo, è un gruppo che ha molti margini di miglioramento nei singoli e nel globale. Stiamo scegliendo giocatori di qualità altissima. Sicuramente sono ambizioso e sicuramente non ho l’ansia di dover andare via ora o l’anno prossimo».