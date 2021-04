De Vrij unico calciatore dell’Inter nel Team of the Week in Serie A

Whoscored, secondo i suoi dati statistici, ha stilato la miglior formazione dell’ultima giornata di Serie A. Unico calciatore dell’Inter presente Stefan de Vrij.

TOP – Vi è un giocatore dell’Inter nella formazione della settimana in Serie A stilata da WhoScored. Il nerazzurro presente in formazione è Stefan de Vrij, autore di una prestazione di alto livello contro il Cagliari, match in cui ha anche colto una traversa. Assenti invece Matteo Darmian, match winner dell’incontro ed Achraf Hakimi, decisivo con l’assist. Squadre più presenti Fiorentina e Napoli, prossima avversaria dei nerazzurri in campionato, con due giocatori in formazione. Di seguito l’undici completo:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/S7vOsxbR8d — WhoScored.com (@WhoScored) April 13, 2021