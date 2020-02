De Vrij torna a Roma per la prima volta, sarà titolare contro la Lazio – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che Lazio-Inter sarà la partita di de Vrij. L’olandese giocherà per la prima volta a Roma da ex.

PRIMA DA EX – La partitissima scudetto di domenica sera all’Olimpico tra Lazio e Inter sarà speciale soprattutto per un calciatore nerazzurro: Stefan de Vrij. Per il difensore olandese sarà la prima volta contro la sua ex squadra a Roma. Una frazione consistente del passato calcistico del centrale “orange” che in biancoceleste ha giocato quattro stagioni, quelle della maturità dopo gli anni della crescita nel suo paese con il Feyenoord. Finora l’incrocio con la sua ex squadra è andato in scena soltanto in un’occasione, all’andata in questo campionato a San Siro.

TALISMANO – Nella scorsa annata, infatti, de Vrij ha saltato tutte le sfide con la Lazio. È rimasto in panchina nella gara di andata all’Olimpico (Spalletti preferì evitargli tempeste emotive), vinta per 3-0 dall’Inter. E ha saltato per infortunio le altre due partite con la formazione di Simone Inzaghi: il quarto di finale di Coppa Italia e il ritorno in campionato. In entrambi i casi è finita con un successo della Lazio a Milano: la prima volta ai rigori, la seconda per 1-0 (gol di Milinkovic-Savic). De Vrij ha ritrovato i suoi compagni per la prima volta da avversari in campo lo scorso settembre. E l’Inter è tornata a vincere con la Lazio dopo le ultime due battute d’arresto.

SORPRESA ACERBI – Impossibile per Conte prescindere dal 28enne olandese: ormai il numero 6 nerazzurro è diventato uno dei centrali più forti del mondo. Esibisce sicurezza ed eleganza. Dovrà gettare queste doti sul prato dell’Olimpico per consentire ai nerazzurri di resistere all’assalto di Immobile e compagni, alla ricerca del sorpasso in classifica. Per sostituirlo, nell’estate del 2018, Tare ha puntato su Francesco Acerbi, un altro difensore che è un piacere vedere all’opera. Non se ne trovano molti. Anche grazie a questi due formidabili centrali Inter e Lazio volano ad alta quota.