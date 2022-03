De Vrij, premio AIC: «Scudetto voluto da tutta l’Inter! Una soddisfazione»

De Vrij ha parlato a margine del “Gran Galà del Calcio AIC” che oltre agli ex nerazzurri Lukaku, Hakimi e Conte (QUI le parole del belga) vede anche l’olandese tra i calciatori premiati. Il difensore non nasconde la soddisfazione per essere stato scelto dai suoi colleghi. Le sue dichiarazioni ai microfoni di sportmediaset.it

SCUDETTO VOLUTO – Stefan de Vrij insieme a tanti altri nerazzurri è stato premiato con il premio AIC relativo alla scorsa stagione (QUI tutti i nomi). L’olandese parla dello scudetto vinto con Antonio Conte: «Sì molto importante soprattutto dal punto di vista della squadra. Siamo riuscisti a vincere uno scudetto molto voluto, molto importante per tutta l’Inter, quindi è un bel riconoscimento. Che sensazione dà essere stato premiato grazie ai voti dei miei colleghi? Mi dà tantissima soddisfazione, soprattutto essere scelto dai miei colleghi che incontro e con i quali gioco insieme. Quindi sono molto felice».