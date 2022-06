de Vrij, parla il suo primo allenatore: «Alla VV Spirit? Anche a fine carriera»

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter e dell’Olanda, ha vestito come i suoi compagni della Nazionale la primissima maglia della carriera. Per lui, quella del VV Spirit. A tal proposito, ha parlato il suo primo allenatore

IL BENVENUTO − Van der Poel, primo allenatore di de Vrij nelle giovali del VV Spirit, ha parlato del difensore dell’Inter: «Ovviamente è fantastico da vedere per l’intera società. Qui è sempre il benvenuto. Penso che lo sappia anche lui. Non so cosa farà de Vrij in futuro e se vorrà chiudere la carriera in Italia. Ma ovviamente sarebbe fantastico se potesse almeno per uno solo anno ritornare a giocare alla VV Spirit».

Fonte: rijnmond.nl