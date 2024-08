De Vrij, nessun rischio sul recupero. Inzaghi studia un piano

L’Inter dovrà fare a meno di Stefan de Vrij nelle prime battute del campionato. Il difensore olandese sarà costretto a rimanere fuori un po’. Ma Simone Inzaghi e il suo staff studia un piano sul recupero, senza forzare nulla.

LAVORO A PARTE – Stefan de Vrij, non al meglio per un problema muscolare, salterà le prime due giornate di Serie A a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Ovviamente non ci sarà oggi per l’amichevole contro il Chelsea. Il difensore ha accusato il problema durante l’ultima sfida amichevole. Lui continuerà a lavorare a parte senza forzare la mano, Simone Inzaghi e lo staff tecnico hanno studiato un piano di recupero specifico ad Appiano Gentile, ma i tempi di recupero non consentono ottimismo per un rientro anticipato, e non c’è neanche motivo che questo accada.

De Vrij lavora per il rientro, una data

RECUPERO – L’obiettivo realistico per il ritorno di De Vrij è la terza giornata di campionato, quando l’Inter affronterà l’Atalanta a San Siro. La partita potrebbe rappresentare un’occasione importante per il centrale olandese di tornare in campo, proprio prima della consueta sosta per le nazionali.