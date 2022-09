De Vrij, momento no all’Inter. Van Gaal lo difende: «Non è un ragazzino!»

Stefan de Vrij non sta vivendo un inizio di stagione esaltante, questo lo hanno notato anche i colleghi olandesi che in conferenza stampa hanno chiesto al Commissario Tecnico, Van Gaal, il motivo della sua convocazione (e quella di Davy Klaassen).

TONI ACCESI – Louis van Gaal difende il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij e il suo compagno di nazionale. Entrambi “attaccati” dalla stampa locale, il Commissario Tecnico risponde così: «Lui e Klaassen sono giocatori che hanno dato tutto per la Nazionale olandese. Li trattate come dei ragazzini, ma hanno già un’intera carriera alle loro spalle. Se non lo pensate scrivetelo sui vostri giornali ma non fatemi queste domande, perché non farò a meno di questi giocatori».