De Vrij, Inter-Parma regala uno storico traguardo all’olandese

De Vrij, oltre alla vittoria contro il Parma il difensore olandese porta a casa anche la 250 presenza in maglia neroazzurra.

FEDELTÀ – Ai margini del progetto Inter con l’acquisto di Francesco Acerbi, Stefan De Vrij in questi anni è stato costretto alla panchina da Simone Inzaghi. Lo scorso anno nonostante la sua presenza sia stata minore, ha sempre risposto con buone prestazioni contribuendo anche lui alle 2 stelle tanto volute dai tifosi. Molti difensori si sono susseguiti ed alternati di fronte la porta dei neroazzurri. Ma De Vrij è sempre stato a disposizione degli allenatori con professionalità e serietà anche da comprimario. Quando chiamato in causa ha sempre risposto con buonissime prestazioni come il titolare Francesco Acerbi. Mai una parola fuori posto. Un ragazzo esemplare che ha sempre trasmesso fiducia ai suoi compagni di reparto e non. Abile di testa, veloce nelle letture di gioco, lesto nell’intercetto e a far ripartire l’azione. Queste sono alcune delle importanti caratteristiche sportive sulle quali l’Inter ha costruito una linea difensiva solida che ha dato un apporto fondamentale per i recenti successi.

NAZIONALE – In campo Nazionale va anche sottolineato come De Vrij sia un punto fermo, figura cardine nello scacchiere Olandese. Infatti è il perno della difesa Orange, la stessa nazionale che ripone fiducia incondizionata per il difensore sin dal lontano 2012, con all’attivo ben 73 presenze e 4 goal.

De Vrij, vittoria con un grande traguardo

INTER – Quest’anno, complice alcuni infortuni di Francesco Acerbi, De Vrij ha guadagnato più spazio tra gli undici iniziali. Ha giocato nel complesso 10 partite tra cui 5 da titolare. La maggiore presenza in campo ha chiaramente giovato alla sicurezza del giocatore. Infatti le sue prestazioni non sono venute a mancare, in particolare ieri sera contro il Parma. È stato autore di una partita robusta dando sempre sicurezza al reparto difensivo. L’Olandese inoltre ha festeggiato la vittoria dell’Inter per 3-1 sul Parma ma anche la 250 presenza in maglia neroazzurra. Un traguardo che tutti noi ci auguriamo possa allungare aiutando la beneamata a conquistare titoli in campo nazionale ed internazionale.