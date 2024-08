De Vrij, inizio stagione a rischio? La situazione dopo (quasi) 24 ore

Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista dell’inizio della Serie A. Stefan de Vrij potrebbe saltare l’esordio contro il Genoa a causa di un problema muscolare subito durante l’ultima amichevole. Ecco le sue condizioni a quasi ventiquattro ore di distanza.

ALTRO INFORTUNIO – Stefan de Vrij ha riportato un affaticamento ai flessori nei minuti finali dell’ultima amichevole dell’Inter contro l’Al-Ittihad, destando preoccupazioni nello staff tecnico. De Vrij si è accasciato toccandosi la coscia, segnale inequivocabile di un fastidio muscolare. Nonostante l’entità dell’infortunio sarà valutata con maggiore precisione nelle prossime ore, il primo responso non è positivo. Il difensore, infatti, è quasi certamente fuori per la prima partita della stagione, con tempi di recupero stimati intorno ai 10 giorni.

Situazione ora più tranquilla, recupero non lontano!

NON PREOCCUPA – Inzaghi, che già l’anno scorso ha dovuto gestire i frequenti acciacchi di Francesco Acerbi, si ritrova ora a dover fare i conti con un’altra assenza importante nel reparto arretrato. Per la sfida contro il Genoa, il tecnico nerazzurro dovrebbe quindi schierare Acerbi al centro della difesa, affiancato da Pavard e Bastoni. Una soluzione che offre comunque solidità, ma che non cancella le preoccupazioni per le condizioni fisiche di De Vrij. Non è da escludere che De Vrij tenti un recupero lampo per essere disponibile già contro il Genoa. Domani sono previsti i controlli per il difensore, per scoprire meglio l’entità del problema e capire i reali tempi di recupero.