De Vrij, giornata di relax con la fidanzata… e un ex bandiera dell’Inter – SI

Condividi questo articolo

De Vrij e le vacanze con la compagnia che non ti aspetti. Il centrale difensivo dell’Inter, beccato dalle telecamere di “Sportitalia”, fa “coppia” con un ex collega di reparto della storia nerazzurra. Solo una curiosa coincidenza per quanto riguarda la meta scelta

DIFESA IN VACANZA – Continuano le vacanze VIP a Forte dei Marmi (LU). Dopo Massimiliano Allegri (vedi articolo), stavolta è il turno di un interista in permesso. Si tratta di Stefan de Vrij, che si gode la giornata di riposo post-Getafe in compagnia della fidanzata. Nello stesso posto, come documentato da “Sportitalia”, presente anche Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro. Intercettato dalle telecamere, de Vrij – impegnato a soddisfare le richieste di foto avanzate da alcuni ragazzi – si è limitato a sorridere e si è subito allontanato. Comprensibile visto l’orario, già di poco oltre la mezzanotte. Nessuna dichiarazione per il numero 6 dell’Inter, che nelle prossime ore tornerà a Milano per riprendere la preparazione in vista del Bayer Leverkusen. Focus sull’Europa League, ovviamente. Solo mezza giornata di relax e cena a Forte dei Marmi per il difensore olandese, la compagna… e Bergomi!