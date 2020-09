De Vrij fuori per infortunio: ansia Inter? Tempi non lunghi, un’assenza certa

De Vrij

De Vrij tiene in ansia l’Inter nelle ultime ore a causa dell’infortunio che l’ha costretto a saltare gli impegni con l’Olanda. Secondo quanto emerge negli ultimi minuti (qui i dettagli), non sarebbe grave il KO accusato dall’olandese. In ogni caso, sarà obbligato a saltare una partita con la maglia nerazzurra

INFORTUNIO E UN’ASSENZA – Il KO di Stefan de Vrij domina il mondo Inter nelle ultime ore. I nerazzurri erano in ansia per l’entità dell’infortunio del centrale nella Nazionale olandese. Si tratta di una lieve distorsione alla caviglia e non di un problema di natura muscolare. L’ex Lazio avrà comunque più di tre settimane (visto il quasi certo rinvio di Benevento-Inter) per recuperare. Il difensore è comunque squalificato per una partita: anche dovesse recuperare totalmente, dovrà saltare la prima stagionale con l’FC Internazionale.