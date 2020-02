De Vrij e l’addio alla Lazio, quel rigore ha lasciato il segno – TS

“Tuttosport” sottolinea che l’ultima partita di de Vrij in maglia Lazio è stato lo spareggio Champions del 3-2 di Vecino.

CHE RICORDI – De Vrij si appresta a giocare la sua prima gara da ex a Roma. Contro la Lazio sarà un ritorno particolare ripensando al 20 maggio 2018, la sua ultima presenza in biancoceleste, proprio contro l’Inter nel romanzesco spareggio Champions in scena all’ultima giornata di campionato.

ACCUSE – Finì 3-2 per i nerazzurri in un finale turbinoso con la rimonta avviata da un rigore trasformato da Icardi e provocato da un fallo proprio di de Vrij ai danni dell’argentino. Un episodio che ha lasciato il segno nei tifosi della Lazio, ricordato spesso anche dal presidente Lotito, visto che l’olandese era prossimo al passaggio all’Inter nella stagione successiva. Ma quell’episodio non sarebbe stato decisivo se non fosse arrivato il successivo gol del 3-2 di Vecino. E il difensore era finito a scadenza di contratto, quindi per forza di cose era destinato a cambiare squadra. La coincidenza di un epilogo da thriller lo ha messo di fronte proprio al suo futuro. Alla fine il difensore, piegato dalla tensione, finì in lacrime sul prato dell’Olimpico.

CHE RENDIMENTO – Da quel momento de Vrij ha fatto di tutto per dare ragione a chi lo ha voluto all’Inter a parametro zero. Il suo rendimento eccellente lo ha incoronato punto di riferimento del reparto arretrato. Probabilmente il miglior colpo di mercato dell’Inter degli ultimi anni, nel rapporto tra qualità e prezzo (solo ingaggio, vista l’assenza di costi da cartellino).