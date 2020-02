De Vrij e de Ligt nemici mai: Inter, Juventus e la concorrenza in Nazionale

“Tuttosport” analizza il rapporto di grande amicizia tra Stefan de Vrij e Matthijs de Ligt. I due olandesi sono rivali in campo per lo scudetto, con le maglie di Inter e Juventus, ma fuori dal rettangolo verde sono fortemente legati. Pochi giorni fa un’altra cena ‘di rito’.

OLTRE OGNI RIVALITÀ – Nemici in campo, ma forse neanche troppo. La storia del calcio è piena di calciatori a cui la rivalità viene imposta. Si pensi ad Alessandro Nesta e Francesco Totti, ai tempi baluardi di Roma e Lazio. Stefan de Vrij e Matthijs de Ligt non hanno la minima intenzione di passare per avversari. È stato proprio il difensore della Juventus ad ammetterlo. L’ultima testimonianza del loro rapporto di amicizia è arrivata su Instagram, qualche giorno fa. La compagna di de Ligt, Annekee Molenaar, ha postato una foto dei due indirizzata a Doina Turcanu, compagna di de Vrij, unica assente alla solita rimpatriata di coppia. I due teoricamente sarebbero rivali anche per quel che riguarda le academy: de Ligt è cresciuto calcisticamente nell’Ajax, mentre de Vrij nel Feyenoord, prima di passare alla Lazio dopo il Mondiale brasiliano. Proprio in Nazionale si è consolidato il rapporto di grande amicizia fra i due difensori centrali. Teoricamente sarebbero rivali anche lì (per un posto al centro della retroguardia, di fianco all’inamovibile Virgil van Dijk), ma guai a dirlo ad alta voce.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio