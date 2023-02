De Vrij, data decisiva per il rinnovo. Ma l’Inter deve rilanciare. Tre club in agguato – Rai

Notizie anche sul fronte De Vrij (vedi articolo) per quanto concerne il rinnovo di contratto con l’Inter. Venerato, in collegamento con “La Domenica Sportiva”, racconta le ultime sulle intenzioni del difensore. Secondo l’esperto di mercato di Rai 2 ci sarebbero tre club a corteggiarlo.

RINNOVO – La data decisiva per il rinnovo di contratto di Stefan De Vrij sarebbe intorno a metà febbraio. Secondo quanto riporta Ciro Venerato, nel corso del collegamento su Rai 2, l’intenzione del giocatore sarebbe quella di rinnovare con l’Inter. Il problema, però, sarebbe l’offerta, avanzata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, di un biennale e quattro milioni di euro netti. A detta dell’opinionista di “La Domenica Sportiva”, il club interista dovrebbe rilanciare, non sulla cifra, bensì sugli anni di contratto. Intanto, il Siviglia starebbe premendo l’agente Pastorello. Ma anche l’Atletico Madrid e il Barcellona potrebbero girare intorno all’orbita dell’olandese. A non convincere né lui, né l’agente, sarebbe l’idea Villa Real.