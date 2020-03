de Vrij: “Conte? Un vincente ed un leader. Sfida con la Juventus.. “

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter e della Nazionale olandese, nel corso di una lunga intervista concessa a “Ziggo Sport”, ha parlato di Antonio Conte e del suo impatto nel mondo nerazzurro. Ecco le sue parole, riportate da “Goal.com”.

LEADER – Stefan de Vrij spende parole di stima per Antonio Conte, definito un vincente. Una battuta su Christian Eriksen e su De Ligt compagno di nazionale ed avversario in campionato: «Conte? Con lui si tratta solamente di capire certi meccanismi, siamo migliorati dall’ultima partita contro la Juventus, sia individualmente che a livello di gruppo. I nuovi devono abituarsi alla squadra, ma imparano rapidamente. Eriksen parla olandese, quindi lo aiuto molto. Con lui(Conte, ndr) tutti i giocatori partono sullo stesso piano, si vedono immediatamente i risultati. E’ un leader come Van Gaal, un vero vincente. Quando siamo andati sotto di due goal nel derby abbiamo vissuto tante emozioni. Qui mi piace moltissimo, è tutto più intenso che in Olanda, soprattutto da quando c’è questo allenatore. De Ligt? È molto ansioso di imparare, sa che può chiedermi qualsiasi cosa perché viviamo abbastanza vicini. Non l’ho convinto io ma gli ho raccontato tante belle cose sull’Italia e sulla vita qui, poi è stata una scelta sua».