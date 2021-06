De Vrij, contatti continui con Eriksen: grande vicinanza e amicizia

De Vrij sarà protagonista di Olanda-Repubblica Ceca alle ore 18 (vedi formazioni). In caso di qualificazione ai quarti di finale degli Europei affronterà la Danimarca di Eriksen, con cui è rimasto in contatto in questi quindici giorni.

VICINANZA – Stefan de Vrij sarà impegnato fra poco meno di mezz’ora in Olanda-Repubblica Ceca, ottavo di finale degli Europei. Andrea Paventi, inviato di Sky Sport alla Puskas Arena di Budapest, segnala come il difensore dell’Inter in questi quindici giorni sia stato molto vicino a Christian Eriksen. I due, dopo il malore del danese, hanno avuto contatti frequenti, segno della vicinanza del difensore nei confronti del suo compagno di squadra. Un’amicizia ribadita in maniera privata, lontano dai riflettori come doveroso in questa situazione. E proprio de Vrij potrebbe essere avversario della Danimarca di Eriksen ai quarti di finale, se l’Olanda dovesse passare oggi.