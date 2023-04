De Vrij ci mette la faccia da capitano e parla di rinnovo – TS

L’olandese, che ieri indossava la fascia da capitano per la prima volta in stagione, ha ammesso che il periodo no dell’Inter non è determinato solo dalla sfortuna

PAROLE – Stefan De Vrij ha parlato nel post partita di Salernitana-Inter affrontando diversi temi. Il numero 6, ieri capitano, ha ammesso che il periodo nero dell’Inter non sia dovuto solo alla sfortuna. Ora la testa dei nerazzurri sarà rivolta alla partita con il Benfica, nella quale i nerazzurri faranno di tutto per ottenere un buon risultato.

RINNOVO – De Vrij ha parlato anche del suo momento, ammettendo il dispiacere per il poco minutaggio. Il classe ’92 ha poi confermato un incontro in settimana per il rinnovo. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno ma la sensazione è che il matrimonio con l’Inter possa proseguire, sempre che i nerazzurri agguantino la qualificazione in Champions.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna