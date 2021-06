De Vrij: «Che difesa con Skriniar! Scudetto emozione unica»

Arrivano anche le parole di Stefan de Vrij direttamente dal film sulla stagione nerazzurra pubblicato da Inter Media House sui canali ufficiali (vedi video). Il difensore olandese ha analizzato i segreti della vittoria e ha speso parole d’elogio per il suo compagno di reparto Milan Skriniar.

FASE DIFENSIVA DECISIVA – Stefan de Vrij è reduce da una stagione giocata a livelli altissimi, sempre tra i migliori in campo. Queste le sue parole che raccontano l’annata trionfale dell’Inter e il suo rapporto con Milan Skriniar: «La nostra fase difensiva inizia dagli attaccanti e la nostra fase offensiva dal portiere, lo diciamo sempre perché lavoriamo così e perché siamo uniti. Skriniar ha fatto dei passi avanti importanti come giocatore, è migliorato tantissimo e quest’anno è stato una roccia! Lui li ferma tutti, nell’uno contro uno è fortissimo, ha tantissima forza, con lui non si passa. Per noi è un piacere lavorare insieme, crescere insieme, ormai ci conosciamo sempre meglio, parliamo molto in campo e siamo migliorati tanto. Ha fatto dei gol importanti per noi come contro l’Atalanta, è stato un gol pesantissimo e ci ha portato alla vittoria. Dietro questo scudetto ci sono tanto lavoro e tanti sacrifici, quindi sono emozioni uniche».